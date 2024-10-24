Щитов про «Авангард»: «Галиев, Дитц, Макеев – хорошие хоккеисты. Дело в тренере. Но у Звягина хорошие ассистенты – Свитов может подсказать, настроить»

Никита Щитов оценил выступление «Авангарда» в сезоне КХЛ.

Команда тренера Сергея Звягина находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции.

«Авангард » находится в не лучшем положении, от него ждали другого старта. Понятно, что травмирован Ткачев.

Команда с побед начала домашнюю серию, но сейчас ее дела не очень. «Авангард» подписал летом Галиева и Макеева , но идет на десятом месте в Восточной конференции. Я считаю, что Галиев, Дитц и Макеев – хорошие игроки. Не думаю, что причина в них. Макеев очень хорошо ассистирует и забивает.

Мне кажется, все дело в тренере. Возможно, Звягин просто не может быть главным. Похоже, что руководство клуба ищет причины плохих результатов в игроках и хочет встряхнуть команду. Не думаю, что так надо делать.

Может быть, стоит дать тренеру больше времени, раз уж с ним подписали контракт на два года? Возможно, на игроков оказывается давление, поэтому с этими ребятами решили расстаться.

Ходят слухи о расставании со Звягиным и приглашении иностранного тренера. Конечно, эта ситуация сказывается негативно на команде.

Тренер не может сосредоточиться на работе. У него хорошие ассистенты. Тот же Свитов – авторитетный человек, который может подсказать ребятам, настроить. Но что-то у Звягина не получается.

Я изначально в нем сомневался, но, может быть, он сможет все перевернуть. Возможно, в коллективе идет какой-то разлад.

В любом случае я считаю хорошими хоккеистами ребят, с которыми хотят расстаться», – сказал бывший хоккеист клубов КХЛ Никита Щитов.