Щитов о гражданстве РФ Пакетта: «Седрику понравилось в нашей стране или он хочет открыть бизнес. Если тут нет лазейки, дело в этом, может быть»

Никита Щитов высказался о получении Седриком Пакеттом российского гражданства.

31-летний канадец выступает за московское «Динамо » второй сезон. Форвард продолжит считаться легионером в этом сезоне, несмотря на получение российского паспорта.

«Смысл тогда от российского гражданства Пакетта , если он будет дальше заявлен как легионер?

Возможно, Седрику просто понравилось в нашей стране, и для клуба здесь нет никакой выгоды. Может быть, он тут хочет открыть бизнес, пожить какое-то время.

Если тут нет никакой лазейки, может быть, именно в этом дело?» – заявил бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов .

Канадец из «Динамо» получил российское гражданство. Опять читерство из-за лимита?