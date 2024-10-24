Щитов о гражданстве РФ Пакетта: «Седрику понравилось в нашей стране или он хочет открыть бизнес. Если тут нет лазейки, дело в этом, может быть»
Никита Щитов высказался о получении Седриком Пакеттом российского гражданства.
31-летний канадец выступает за московское «Динамо» второй сезон. Форвард продолжит считаться легионером в этом сезоне, несмотря на получение российского паспорта.
«Смысл тогда от российского гражданства Пакетта, если он будет дальше заявлен как легионер?
Возможно, Седрику просто понравилось в нашей стране, и для клуба здесь нет никакой выгоды. Может быть, он тут хочет открыть бизнес, пожить какое-то время.
Если тут нет никакой лазейки, может быть, именно в этом дело?» – заявил бывший хоккеист клубов Фонбет чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Канадец из «Динамо» получил российское гражданство. Опять читерство из-за лимита?
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
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