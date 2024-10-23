Пашков о гражданстве РФ Пакетта: «Не вижу, какой смысл в раздаче российских паспортов. Пусть те, кто это делают, объяснят причины, мне они не ясны»

Александр Пашков высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.

«В целом ничего удивительно в этой практике уже нет. Не только в хоккее, но и в принципе в спорте множество людей меняют гражданство, причем в обе стороны.

Лично я не вижу, какой смысл в раздаче российских паспортов. Пусть те, кто это делают, объяснят причины, поскольку мне они не ясны», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков .