Пашков о гражданстве РФ Пакетта: «Не вижу, какой смысл в раздаче российских паспортов. Пусть те, кто это делают, объяснят причины, мне они не ясны»
Александр Пашков высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.
«В целом ничего удивительно в этой практике уже нет. Не только в хоккее, но и в принципе в спорте множество людей меняют гражданство, причем в обе стороны.
Лично я не вижу, какой смысл в раздаче российских паспортов. Пусть те, кто это делают, объяснят причины, поскольку мне они не ясны», – сказал олимпийский чемпион Александр Пашков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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