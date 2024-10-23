Михайлов о гражданстве РФ Пакетта: «Плохо, если это делается, чтобы обходить лимит. Если игрок действительно хочет остаться в России, почему бы и нет»
Борис Михайлов высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.
– В целом к выдаче российского гражданства иностранным хоккеистам отношусь положительно. Но есть одно «но». Если игрок действительно хочет остаться в России жить и играть, почему бы и нет. А вот если это делается, чтобы обходить лимит, тогда это плохо.
– Большинство это делают ради лимита?
– Давайте не будем передергивать, я сказал то, что сказал, – сказал двукратный олимпийский чемпион, почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
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