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Михайлов о гражданстве РФ Пакетта: «Плохо, если это делается, чтобы обходить лимит. Если игрок действительно хочет остаться в России, почему бы и нет»

Борис Михайлов высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.

– В целом к выдаче российского гражданства иностранным хоккеистам отношусь положительно. Но есть одно «но». Если игрок действительно хочет остаться в России жить и играть, почему бы и нет. А вот если это делается, чтобы обходить лимит, тогда это плохо.

– Большинство это делают ради лимита?

– Давайте не будем передергивать, я сказал то, что сказал, – сказал двукратный олимпийский чемпион, почетный президент ЦСКА Борис Михайлов.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoБорис Михайлов
logoКХЛ
logoДинамо Москва
лимит на легионеров
logoСедрик Пакетт
натурализация
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