Быков о паспорте РФ Пакетта: «Смотрю позитивно. Иностранец видит условия в России, что тут здоровое общество, можно достойно трудиться»

Вячеслав Быков высказался о том, что Седрик Пакетт получил гражданство России.

«Отношусь к этой практике спокойно и стараюсь смотреть в большей степени с позитивной точки зрения. Это право любого человека. Если он проникся нашей культурой, старается продвигать спорт, добиваться результата, то почему бы и нет.

Противники натурализации тоже имеют право на такое мнение. Просто не стал бы сразу думать о том, что это делается исключительно для преимущества клуба в вопросе лимита.

Мы не можем вот так сразу не доверять условному иностранцу, решившему получить российское гражданство. К тому же можно посмотреть с другой стороны. Иностранцы приезжают, кто-то из них остается надолго, перевозит или обзаводится здесь семьей.

При этом получает возможность сравнить условия в России с тем, что были у него на родине, и видит – тут спокойное, нормальное, здоровое общество, есть возможности получать образование и достойно трудиться.

Также отмечу, что государство ответственно относится к этой процедуре, это ведь не на базаре где-то паспорта раздают. Органы скрупулезно разбирают каждый частный случай, так просто это не делается.

Важно приглашать тех иностранцев, которые способны, могут и готовы благодаря своему таланту привносить пользу в развитие хоккея и передавать свой опыт нашим игрокам. Чтобы они приезжали в нашу страну трудиться с благими намерениями!

Да и в целом я бы больше уделял внимание тому, как мы сами развиваем детско-юношеский спорт, растим качественных хоккеистов, которые смогут навязать конкуренцию на взрослом уровне», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.