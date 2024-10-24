Ротенберг о рекорде Никишина: «В СКА хоккеисты мирового уровня, и Александр – яркое подтверждение. Он растет с каждым сезоном, впереди у Сани много больших побед»
Петербургский клуб одержал разгромную победу над «Куньлунем» (8:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник Александр Никишин отметился голом и ассистом в этой игре и стал самым результативным защитником в истории СКА.
«Александр Никишин – самый результативный защитник в истории СКА! Наш капитан продолжает подтверждать свой высочайший класс. Меньше трех сезонов потребовалось ему, чтобы превзойти достижение самого Дмитрия Калинина, который набрал 130 очков за СКА.
Как я уже много раз говорил, за нашу команду играют хоккеисты мирового уровня, и Александр Никишин – яркое подтверждение этих слов. Самое важное – что Саша внимательно прислушивается ко всем словам и растет с каждым сезоном.
Уверен, у Сани впереди много очень больших побед – как индивидуальных, так и командных. Он еще много раз порадует всех наших болельщиков.
Ну а мы долго праздновать не будем – надо работать еще больше, впереди важная игра в Москве. Все только начинается!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Фото: t.me/rotenberg81
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