Никишин – самый результативный защитник в истории СКА с 132 очками. Он превзошел достижение Калинина
Александр Никишин стал самым результативным защитником в истории СКА.
«Куньлунь» принимает петербургский клуб (0:7, перерыв) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Защитник СКА Александр Никишин отметился голом и результативной передачей в этой игре.
Таким образом, Никишин набрал 132-е очко в составе петербуржцев и стал самым результативным защитником в истории СКА.
Он превзошел достижение Дмитрия Калинина, на счету которого 131 балл.
Изображение: t.me/hcska
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости