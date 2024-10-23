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Никишин – самый результативный защитник в истории СКА с 132 очками. Он превзошел достижение Калинина

Александр Никишин стал самым результативным защитником в истории СКА.

«Куньлунь» принимает петербургский клуб (0:7, перерыв) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

Защитник СКА Александр Никишин отметился голом и результативной передачей в этой игре. 

Таким образом, Никишин набрал 132-е очко в составе петербуржцев и стал самым результативным защитником в истории СКА. 

Он превзошел достижение Дмитрия Калинина, на счету которого 131 балл. 

Изображение: t.me/hcska

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал СКА
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