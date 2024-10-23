Никишин – самый результативный защитник в истории СКА с 132 очками. Он превзошел достижение Калинина

Александр Никишин стал самым результативным защитником в истории СКА.

«Куньлунь » принимает петербургский клуб (0:7 , перерыв) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Защитник СКА Александр Никишин отметился голом и результативной передачей в этой игре.

Таким образом, Никишин набрал 132-е очко в составе петербуржцев и стал самым результативным защитником в истории СКА.

Он превзошел достижение Дмитрия Калинина , на счету которого 131 балл.

Изображение: t.me/hcska