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  • Ротенберг о посещаемости: «Кузнецов, Зайцев приехали из НХЛ, спрашивают: «Как в КХЛ пустые трибуны?» Стыдно. Не может быть 100 человек на трибунах, когда игроки высокого уровня»
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Ротенберг о посещаемости: «Кузнецов, Зайцев приехали из НХЛ, спрашивают: «Как в КХЛ пустые трибуны?» Стыдно. Не может быть 100 человек на трибунах, когда игроки высокого уровня»

Роман Ротенберг недоволен низкой посещаемостью матча СКА с «Куньлунем».

Петербургский клуб одержал победу со счетом 8:0 в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. 

«Благодарю наших болельщиков, которые приехали в Мытищи. Мы их слышим и ждем на следующей игре. И я хотел бы видеть больше болельщиков в Мытищах. Ну не может в КХЛ быть 100 человек на трибунах. Надо подумать об этом вопросе.

Ребята приехали из НХЛ. У меня Кузнецов, Зайцев спрашивают: «А как так вот в КХЛ – пустые трибуны?» Честно: стыдно, стыдно. Давайте как‑то подумаем, может. Я вот думал перед игрой. Может, наши матчи как‑то поддержать.

Может, привезем на игры «Куньлуня» детишек из спортивных школ. Можно организовать полные трибуны, когда приезжают игроки высокого уровня. И это не только СКА касается, но и всех команд.

Я понимаю, когда мы в Китае играли – я приходил на пресс‑конференцию, и там не было журналистов. Но это в Китае было! Но мы все‑таки в Мытищах, это Московская область, тут хоккей развивается, легенда нашего спорта Валерий Викторович Каменский возглавляет федерацию Московской области.

Мы заинтересованы, чтобы были болельщики на трибунах. Ведь ради кого мы играем? Ради болельщиков. Давайте подумаем, что мы можем улучшить», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoСКА
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logoВалерий Каменский
logoКХЛ
logoЕвгений Кузнецов
logoНикита Зайцев
logoРоман Ротенберг
logoМатч ТВ
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