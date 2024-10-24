СКА набрал форму – 16:1 за два матча: Ротенберг отсылает к «Барселоне» и ругается из-за зрителей

«Спартак» на очереди?

Сезон у СКА , как и ожидалось, выдается противоречивым и полным событий. Клуб перебирал вратарей, с трудом запихивал под потолок контракты новых игроков и периодически испытывал игровые проблемы. Все это сопровождалось фирменными пресс-конференциями Романа Ротенберга.

Но сейчас СКА нашел игру – победная серия команды длится уже пять матчей. Она сопровождается разгромами и мощной статистикой лидеров.

● Ярче всех феерит Евгений Кузнецов – у него 9 (2+7) очков на этом отрезке. Против «Куньлуня» (8:0) его звено просто разрывало: Иван Демидов сделал четыре голевые передачи, а Сергей Плотников оформил третий хет-трик в КХЛ .

● Это второй подряд матч с хет-триком у игрока СКА – в игре против «Витязя» (8:1) тремя шайбами отметился Михаил Григоренко. Потом он делился позитивными эмоциями в интервью: «У нас отличная команда, превосходные болельщики, так что все здорово. Мне все нравится».

● Команда сейчас действительно выглядит отлично. Сразу у нескольких игроков СКА по семь очков в победной серии: это уже упомянутые Демидов и Плотников, а также Арсений Грицюк. У Энтони Деанджело 6 (2+4) очков: каким-то образом в игре с «Куньлунем» он не набрал ни одного балла.

● Зато отличился Александр Никишин – оформил 1+1. Эти очки сделали его самым результативным защитником в истории СКА (132 балла). Никишин обогнал Дмитрия Калинина.

● Прибывший из сочинской аренды вратарь Егор Заврагин провел против «Куньлуня» первый сухой матч в новом клубе – отразил 31 бросок. В СКА у него 92,9% ОБ в 5 матчах (4 победы). Похоже, у Артемия Плешкова появился новый мощный конкурент в борьбе за статус первого номера.

● Меньшинство становится все лучше. Во время победной серии СКА пропустил лишь одну шайбу в таком формате. Прогресс отражается и на статистике: теперь СКА на 15-м месте по нейтрализации (79,7%). Долгое время армейцы шли в тройке худших по этому показателю.

● СКА наконец прервал неудачную серию в матчах против команд Михаила Кравеца. Было четыре поражения подряд: три с «Авангардом» и одно уже в нынешнем сезоне от «Куньлуня». Вы наверняка помните ту яркую встречу с поражением СКА (4:5), когда в моменте «Куньлунь» вел 5:1.

● Роман Ротенберг теперь обсуждает не проблемы своей команды, а заботы других. Например, он затронул тему посещаемости матчей «Куньлуня»: «В КХЛ не может быть по 100 человек на трибунах. Из НХЛ к нам вернулись Кузнецов, Зайцев. Они спрашивают – как такое может быть? Стыдно. Давайте подумаем, что делать и как привлечь болельщиков в Мытищах. Может, стоит приглашать детей из школ».

Следующий матч может вернуть Ротенберга к вопросам о СКА – предстоит серьезная проверка «Спартаком». Впрочем, у москвичей сейчас тоже не все гладко, поэтому победная серия СКА имеет хорошие шансы на продолжение.

Пока же Ротенберг выдает привычные футбольные отсылки: «Выиграть можно только командой, в СКА каждый игрок – проводник тренерских идей. В «Барсе» так же, уверен, но Стоичкова у нас нет».

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Фото: vk.com/ska