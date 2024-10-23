Ротенберг о 16:1 в двух матчах: «Выиграть можно только командой, в СКА каждый игрок – проводник тренерских идей. В «Барсе» так же, уверен, но Стоичкова у нас нет»
Петербургский клуб одержал победу над «Куньлунем» (8:0) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Ранее команда Ротенберга обыграла «Витязь» со счетом 8:1.
– 16 шайб в двух матчах – серьезный результат…
– Что прошло, то прошло, следующий матч начинается со счета 0:0.
– И все равно мы увидели настоящую ленинградскую тики-таку в действии. Если вспомнить великую «Барселону» Йохана Кройффа, проводником его тренерских идей был болгарин Христо Стоичков. Наверняка у вас в команде тоже есть кто-то такой же, проводник?
– Болгарина у нас нет. Игроки делают тренера. У нас все проводники тренерских идей, каждый игрок. Это командная игра. Христо Стоичков был замечательным игроком, я помню хорошо, как он забивал в каждой игре. Левой он бил, да? Мощнейшими ударами забивал в сетку соперников.
Хоккей – командная игра, игроки делают тренера, и каждый игрок – это проводник. Командная игра и футбол. Я уверен, что в «Барселоне» было так же. Здесь только командой можно выиграть, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
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