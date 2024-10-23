Кузнецов набрал очки в 6-м матче подряд, Демидов – в 4-м. У Евгения 15 баллов в 15 играх, у Ивана – 15 в 19

Евгений Кузнецов набрал очки в 6-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

СКА разгромил «Куньлунь » со счетом 8:0.

Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.

Нападающий Иван Демидов сделал 4 ассиста в этой игре, он набирает очки в 4-м матче подряд.

Таким образом, на счету Кузнецова 15 баллов в 15 играх, у Демидова – 15 очков в 19 матчах.