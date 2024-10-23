Кузнецов набрал очки в 6-м матче подряд, Демидов – в 4-м. У Евгения 15 баллов в 15 играх, у Ивана – 15 в 19
Евгений Кузнецов набрал очки в 6-м подряд матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
СКА разгромил «Куньлунь» со счетом 8:0.
Форвард петербуржцев Евгений Кузнецов отметился двумя результативными передачами.
Нападающий Иван Демидов сделал 4 ассиста в этой игре, он набирает очки в 4-м матче подряд.
Таким образом, на счету Кузнецова 15 баллов в 15 играх, у Демидова – 15 очков в 19 матчах.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости