Кузнецов о Демидове: «Так уверенно играет с шайбой, будто уже давно в КХЛ. Не буду много хвалить – он читает всю эту ерунду»

Евгений Кузнецов высказался про Ивана Демидова.

18-летний форвард забил пятый гол в сезоне в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).

– К вам в тройку вернулся Иван Демидов. На притирку потребовалось время?

– Нет. Ванька читает игру на одном уровне с нами. Он так уверенно играет с шайбой, будто уже давно в КХЛ.

Не буду много его хвалить, потому что он читает всю эту ерунду.

Надеюсь, в следующий раз он отдаст пас на пустые ворота, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.

Демидов вернулся в звено к Кузнецову и сразу забил. Настоящий Шулшер?