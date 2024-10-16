Кузнецов о Демидове: «Так уверенно играет с шайбой, будто уже давно в КХЛ. Не буду много хвалить – он читает всю эту ерунду»
Евгений Кузнецов высказался про Ивана Демидова.
18-летний форвард забил пятый гол в сезоне в матче Фонбет чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).
– К вам в тройку вернулся Иван Демидов. На притирку потребовалось время?
– Нет. Ванька читает игру на одном уровне с нами. Он так уверенно играет с шайбой, будто уже давно в КХЛ.
Не буду много его хвалить, потому что он читает всю эту ерунду.
Надеюсь, в следующий раз он отдаст пас на пустые ворота, – сказал нападающий СКА Евгений Кузнецов.
Демидов вернулся в звено к Кузнецову и сразу забил. Настоящий Шулшер?
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Охтинский пресс-центр
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