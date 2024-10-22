3 шайбы за 59 секунд – так СКА устроил разгром. Григоренко праздновал хет-трик в кепке массажиста

8:1, но Ротенберг не увидел лучшую игру.

СКА одержал четвертую победу подряд, крупно обыграв «Витязь» (8:1). На старте третьего периода команда Романа Ротенберга по-настоящему удивила: забила сразу три шайбы всего за 59 секунд. Вот как это было:

● Василий Глотов здорово сработал на пятаке, подправив передачу от Владимира Алистрова. Алистров также стал отдельным героем победы – он трижды поучаствовал в голах СКА.

● Через 23 секунды Михаил Григоренко реализовал удаление Андрея Чивилева. Это была вторая шайба Григоренко в матче, а позже он вышел на хет-трик.

● Следующая шайба прилетела через 36 секунд от Григория Кузьмина. Всего за игру он набрал 2 очка – в самом конце Кузьмин ассистировал Михаилу Воробьеву в моменте с восьмой шайбой.

Так СКА самую крупную победу в регулярке-2024/25.

СКА красиво праздновал: Ротенберг вручил Григоренко кепку массажиста, а Воробьев исполнил особый танец

Главным героем победы стал именно Григоренко. До матча с «Витязем» на его счету было всего три шайбы в 17 играх. Здесь же случился настоящий прорыв – Григоренко оформил хет-трик.

Интересно, что в предыдущий раз столько за игру нападающий забивал в плей-офф сезона-2022/23. Тогда Григоренко играл за ЦСКА и забросил три шайбы в ворота СКА в пятом матче серии (7:3). Получилось довольно символично.

В этот раз первый гол Григоренко забил еще в конце второго периода. Тогда он вместе с Алистровым вышел к воротам «Витязя» и здорово сработал на добивании. Следом Григоренко поучаствовал в 59-секундном блице от СКА. Последняя шайба Григоренко получилась особенно красивой – там он с колена переправил пас Захара Бардакова.

Сам Григоренко скромно отпраздновал хет-трик. Он лишь с широкой улыбкой обнял партнеров по звену и отбил кулачки тренерам. Зато на скамейке его достижение не пропустил Роман Ротенберг – он сразу же надел Григоренко кепку.

После матча Ротенберг рассказал, откуда взялась эта кепка: «Была полная импровизация. Слава богу, была эта кепка. Было одна только кепка в видимости – нашего массажиста. Мы ему вернули эту кепку обратно ».

Точку в матче поставил Воробьев. Его гол получился не менее красивым, чем у Григоренко. Сергей Толчинский отдал пас Кузьмину за воротами, тот быстро переправил ее на другую сторону уже перед голкипером. Воробьев завершил броском с пятака в ближний угол.

Восьмой гол СКА и личную результативность (он набрал 1+1) Воробьев отпраздновал очень интересным способом. Прямо возле ворот он в приседе поездил из стороны в сторону – это напомнило танец джигу. А следом Воробьев с ускорением прокатил Толчинского, прицепившегося к нему за джерси.

Толчинскому тоже было что отпраздновать.

Кузнецов и Деанджело продолжили результативные серии, а Толчинский впервые за восемь матчей набрал очки

Энтони Деанджело прямо сейчас идет вторым бомбардиром СКА после Арсения Грицюка. Всего на счету защитника 16 (3+13) очков в 10 играх. С «Витязем» Деанджело отметился заброшенной шайбой – так он набрал очки в седьмом матче подряд.

Следующий бомбардир после Деанджело – Евгений Кузнецов. Он дважды ассистировал Деанджело и Григоренко в большинстве и также набрал очки в пятой игре подряд. Всего у него 13 (4+9) очков в 13 играх.

Молодой игрок СКА Иван Демидов особенно хорошо играет в связке с Кузнецовым. Их пара неожиданно образовалась еще на предсезонных матчах и показывала яркий результат в регулярке. Без Кузнецова в паре или в его отсутствие игровое время Демидова сократилось до 5 минут в среднем за матч.

За те шесть игр молодой хоккеист заработал всего один балл за передачу. Роман Ротенберг не считал проблемой снижение айс-тайма Демидова и сравнивал его с футболистом «Манчестера» Сульшером (правда, сделав ошибку в фамилии и назвав его Шулшером).

Вновь вместе нападающие появились в заявке на матч с «Нефтехимиком» (3:2 ОТ). Тогда игровое время Демидова резко возросло до 13:49, а сам игрок забросил шайбу. Теперь результативная серия Демидова продлилась на три игры – против «Витязя» он ассистировал Деанджело.

Еще одним игроком, чье игровое время значительно выросло по сравнению с последними матчами, стал Сергей Толчинский. Он провел на льду 12:56 и за это время заработал 3 (1+2) очка. Это лучший матч Толчинского в сезоне. Он не набирал очки семь игр подряд, а всего на счету нападающего 6 (3+3) баллов за 17 матчей.

Мы уже отмечали, что Роман Ротенберг часто называет игры команд лучшими в сезоне (часто это относится к соперникам). Восемь шайб против «Витязя» действительно стали одной ярчайших побед СКА. До этого команда забивала столько с «Северсталью» (8:5).

На удивление в этот раз главный тренер воздержался от громких комментариев. Видимо, такие победы его впечатляют меньше.

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Фото: vk.com/ska