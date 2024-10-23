У «Авангарда» 4 поражения в 5 последних матчах. Команда Звягина идет 10-й на Востоке
«Авангард» потерпел 4 поражения в 5 последних играх Фонбет Чемпионата КХЛ.
Команда под руководством Сергея Звягина проиграла «Трактору» со счетом 3:4.
Это 4-е поражение «Авангарда» в 5 последних играх. У команды 6 побед в 18 матчах нынешнего сезона.
Омский клуб занимает 10-е место в таблице Восточной конференции, набрав 13 очков в 18 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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