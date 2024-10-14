Событие дня: «Авангард» выиграл гостевой матч! Впервые за полтора месяца

Но это не решает всех проблем.

«Авангард» на выезде обыграл «Трактор» (3:1). По сценарию матча все шло к очередному поражению: в середине первого периода счет в игре открыл соперник. Линден Вей сравнял после перерыва, а победить лидера Востока помог Рид Буше. Он оформил дубль, а до этого поучаствовал в шайбе Вея. Всего после возвращения у него набралось 8 (5+3) очков за 9 игр.

В «Авангарде» особенно радуются такому успеху. Впечатления главного тренера Сергея Звягина: «Хорошая выездная победа для нашей команды. Обыграли сильного соперника. Рад за ребят. В очередной раз показали характер и то, что для них нет такого [понятия], как опустить руки ».

Понять радость тренера можно. Команда впервые за 8 гостевых матчей сезона не просто выиграла, а набрала очки.

Показательные цифры:

● 7 матчей подряд не набирали очков . За эти матчи «Авангард» ни разу не доходил даже до овертайма. Например, во встрече с «Барысом» (0:1) команда Звягина пропустила единственный гол еще в первом периоде. Потом был матч с «Металлургом» (2:4), когда Омск получил две шайбы уже на старте. Сценарий всегда получался примерно одинаковым.

● 13-25 – разница шайб . В среднем в выездных матчах «Авангард» всегда пропускал больше трех голов за игру. При этом забивала команда Звягина крайне мало – 13 шайб за 8 игр. Интересно, что 6 из этих голов случились в большинстве. Вы же помните все эти обсуждения бесконечного числа периодов без шайб от «Авангарда» в равных составах? Все это напрямую влияло на результат.

● 74 штрафные минуты . На выезде «Авангард» часто подводит дисциплина. Особенно это заметно на фоне статистики домашних матчей – там у команды только 45 минут штрафа. В предыдущей игре с «Металлургом» (2:4), которая тоже была гостевой, «Авангард» набрал сразу 20 штрафных минут. Для сравнения – соперник в том матче вообще не удалялся.

● 7 раз первым забивал соперник . Единственным гостевым матчем, когда «Авангард» отличился первым, стала игра с «Локомотивом» (2:3). Там счет открыл Алексей Макеев.

● 7 пропущенных голов в меньшинстве . У «Авангарда» по-прежнему плохо получается сдерживать меньшинство (77,8% 16 место). На выезде это имело огромное значение – команда пропустила 7 шайб на собственных удалениях. Интересно, что при этом «Авангард» лидирует по игре в большинстве (33,3%). Но в последних гостевых матчах не выручало и оно – команда уже три игры подряд не забивает в большинстве.

Генеральный директор Герман Чистяков, в отличие от главного тренера, не торопится радоваться результату отдельного матча. Он написал в телеграм-канале: «Очень важная, долгожданная. Такие трудовые матчи нужны. Но мы должны быть сосредоточены на процессе. Как нельзя впадать в панику при плохих результатах, так и не стоит слишком радоваться локальным успехам. Много где нужно прибавлять ».

После 16 игр у «Авангарда» 13 очков – 9-е место на Востоке. С таким результатом команда возвращается в Омск.

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Фото: hawk.ru