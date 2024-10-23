  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Звягин о 3:4 с «Трактором»: «Авангард» не перестает биться, нам присущи спортивная злость и гордость. Моментов было много, реализовать не смогли»
7

Звягин о 3:4 с «Трактором»: «Авангард» не перестает биться, нам присущи спортивная злость и гордость. Моментов было много, реализовать не смогли»

Сергей Звягин прокомментировал поражение «Авангарда» от «Трактора» (3:4).

– Быстрое начало от нас, создали момент, заработали большинство. Не смогли реализовать, и потом – ошибка, соперник убежал и реализовал.

Но мы в первом периоде и счет сравняли, и несколько острых моментов создали. Пока у нас выпадает меньшинство. Это дало разницу.

– «Авангард» не сдался в концовке, заставив «Трактор» нервничать.

– Ребята не перестают биться. Немного не хватало уверенности. Было видно, что соперник на ходу, и в этом тоже разница. Очень много было моментов, когда мы хорошо играли в отборе, например.

Но потом не очень правильные решения, отдавали шайбу сопернику. В принципе не так много дали создать в равных составах. Хотя у них были долгие смены в нашей зоне во втором периоде.

Но до острых моментов там практически не доходило. А спортивная злость и гордость присущи нашей команде.

– Почему Макеев был 13‑м форвардом? Почему Кэсселс не доиграл матч?

– Леша Макеев пропускал одну игру до этого. Может быть, не так как ждали провел прошлый матч. Но мы знали, что если кто‑то будет выпадать, то он зайдет. Коул Кэсселс – показалось, что он не вошел в игру.

Поэтому Макеев заменил его в составе. А когда нужно было спасать игру, мы перешли на три звена. Алексей же вышел очень хорошо. Он начал использовать свою скорость, искать агрессивные решения в атаке.

Имел два стопроцентных момента, один реализовал. Макеев был тем игроком, которого мы хотели видеть.

– Кто виноват в эпизоде, когда «Трактор» забивал первый гол?

– Там была ошибка Саши Филатьева. Игрок соперника был близко к чужой синей линии, широкая передача легко читалась. Нашего игрока перехлестнуло, он хотел что‑то создать в концовке большинства.

Получилось – но только в другие ворота. Что есть, то есть. Мы работаем над этим. У Саши это не в первый раз. И не каждый раз это можно скидывать на молодость. Он принимает очень много хороших решений, но выскакивают и такие.

– На сколько выбыли Дитц и Галиев?

Дитц – это ненадолго. Галиев – есть проблемы, был глубокий порез. Слава богу, не задето сухожилие. Должна зажить рана. Но это более продолжительный период.

– Когда в строй вернется вратарь Бердин?

– Все очень расплывчато. Теперь он поехал на лечение в Санкт‑Петербург. Проходит курс, разные сроки слышим. Пока неутешительные, – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoАвангард
logoТрактор
logoСергей Звягин
logoКХЛ
logoСтанислав Галиев
logoАлексей Макеев
logoКоул Кэсселс
logoМихаил Бердин
logoМатч ТВ
logoДаррен Дитц
logoАлександр Филатьев
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
У «Авангарда» 4 поражения в 5 последних матчах. Команда Звягина идет 10-й на Востоке
27сегодня, 16:08
Кэсселс – в составе «Авангарда» на матч против «Трактора». Макеев заявлен 13-м нападающим
4сегодня, 13:25
Галиев и Макеев могут покинуть «Авангард». Дитц выставлен на обмен («СЭ»)
2821 октября, 14:49
Галиев пропустит несколько недель из-за пореза ноги. Бердин не восстановился от травмы, вратарь не сыграет за «Авангард» в ближайшее время
818 октября, 15:58
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Авангард» уволит Звягина в ближайшее время. У команды 12 поражений в 18 матчах и 10-е место на Востоке («СЭ»)
57 минут назад
Гру о 4:3 с «Авангардом»: «Усталость или измотанность – не то, что есть в лексиконе «Трактора». Фукале впечатляет, Кадейкин заслужил все, что с ним происходит»
246 минут назад
У «Динамо» 4-я победа в 5 последних матчах. Команда Кудашова идет 6-й на Западе
1сегодня, 16:37
КХЛ. СКА в гостях у «Куньлуня», ЦСКА играет с «Амуром», «Трактор» победил «Авангард», «Автомобилист» уступил «Динамо»
205сегодня, 16:30Live
Борис Ротенберг о работе сына в СКА: «У него получается. Он постоянно обучается, следит за тем, как развивается хоккей в мире, Роману очень нравится быть тренером»
67сегодня, 16:24
У «Авангарда» 4 поражения в 5 последних матчах. Команда Звягина идет 10-й на Востоке
27сегодня, 16:08
У «Трактора» 4-я победа подряд. Команда Гру лидирует на Востоке
22сегодня, 15:56
Михайлов о гражданстве РФ Пакетта: «Плохо, если это делается, чтобы обходить лимит. Если игрок действительно хочет остаться в России, почему бы и нет»
3сегодня, 15:41
Матч КХЛ «Торпедо» – «Динамо» Минск планируют провести на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе
5сегодня, 15:28
«Сибирь» проиграла 3-й матч подряд – 1:3 «Барысу». Дальше – выезд к СКА
14сегодня, 15:11
Ко всем новостям
Последние новости
У Кадейкина 15 очков в 19 матчах за «Трактор». В СКА форвард набрал 14 за сезон
332 минуты назад
Епанчинцев об 1:3 с «Барысом»: «Не скажу, что «Сибирь» перегорела. Моменты были, не хватило реализации, агрессии»
2сегодня, 16:49
«Барыс» ошибочно поздравил Бурдасова с 1-й шайбой за клуб. Это 3-й гол форварда
4сегодня, 14:47
Задоров о 0:4 от «Нэшвилла»: «Бостону» предстоит над многим поработать. В НХЛ трудно побеждать. Они создавали моменты и реализовали их. А мы этого не делали»
сегодня, 14:31
Кэсселс – в составе «Авангарда» на матч против «Трактора». Макеев заявлен 13-м нападающим
4сегодня, 13:25
Вайсфельд о «Спартаке»: «То, что они умудрились проиграть «Адмиралу», ведя 3:0, станет полезным уроком для некоторых игроков»
1сегодня, 12:55
Холл набрал 700-е очко в НХЛ. Он 2-й игрок с драфта-2010 с таким достижением
8сегодня, 12:18
Максим Сушинский: «Рад, что Панарин в такой форме. Артемий доказывает, что он отличный снайпер»
2сегодня, 11:58
Тренер «Трактора» Рише о любимом российском игроке: «Малкин. Они с Кросби приводили «Питтсбург» к успеху. У него невероятный талант»
сегодня, 11:30
Подколзин не набрал очков в 7-м матче подряд. Он провел 09:05 против «Каролины» – минимальное время в сезоне
7сегодня, 11:09