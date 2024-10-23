Звягин о 3:4 с «Трактором»: «Авангард» не перестает биться, нам присущи спортивная злость и гордость. Моментов было много, реализовать не смогли»

Сергей Звягин прокомментировал поражение «Авангарда» от «Трактора» (3:4).

– Быстрое начало от нас, создали момент, заработали большинство. Не смогли реализовать, и потом – ошибка, соперник убежал и реализовал.

Но мы в первом периоде и счет сравняли, и несколько острых моментов создали. Пока у нас выпадает меньшинство. Это дало разницу.

– «Авангард» не сдался в концовке, заставив «Трактор» нервничать.

– Ребята не перестают биться. Немного не хватало уверенности. Было видно, что соперник на ходу, и в этом тоже разница. Очень много было моментов, когда мы хорошо играли в отборе, например.

Но потом не очень правильные решения, отдавали шайбу сопернику. В принципе не так много дали создать в равных составах. Хотя у них были долгие смены в нашей зоне во втором периоде.

Но до острых моментов там практически не доходило. А спортивная злость и гордость присущи нашей команде.

– Почему Макеев был 13‑м форвардом? Почему Кэсселс не доиграл матч?

– Леша Макеев пропускал одну игру до этого. Может быть, не так как ждали провел прошлый матч. Но мы знали, что если кто‑то будет выпадать, то он зайдет. Коул Кэсселс – показалось, что он не вошел в игру.

Поэтому Макеев заменил его в составе. А когда нужно было спасать игру, мы перешли на три звена. Алексей же вышел очень хорошо. Он начал использовать свою скорость, искать агрессивные решения в атаке.

Имел два стопроцентных момента, один реализовал. Макеев был тем игроком, которого мы хотели видеть.

– Кто виноват в эпизоде, когда «Трактор» забивал первый гол?

– Там была ошибка Саши Филатьева. Игрок соперника был близко к чужой синей линии, широкая передача легко читалась. Нашего игрока перехлестнуло, он хотел что‑то создать в концовке большинства.

Получилось – но только в другие ворота. Что есть, то есть. Мы работаем над этим. У Саши это не в первый раз. И не каждый раз это можно скидывать на молодость. Он принимает очень много хороших решений, но выскакивают и такие.

– На сколько выбыли Дитц и Галиев?

– Дитц – это ненадолго. Галиев – есть проблемы, был глубокий порез. Слава богу, не задето сухожилие. Должна зажить рана. Но это более продолжительный период.

– Когда в строй вернется вратарь Бердин?

– Все очень расплывчато. Теперь он поехал на лечение в Санкт‑Петербург. Проходит курс, разные сроки слышим. Пока неутешительные, – сказал главный тренер «Авангарда » Сергей Звягин.