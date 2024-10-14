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  • Звягин о 3:1 с «Трактором»: «Ребята в очередной раз показали характер. Эта победа придаст уверенности «Авангарду». Целостная игра получилась»
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Звягин о 3:1 с «Трактором»: «Ребята в очередной раз показали характер. Эта победа придаст уверенности «Авангарду». Целостная игра получилась»

Сергей Звягин прокомментировал победу в матче с «Трактором» (3:1).

«Хорошая выездная победа для нашей команды. Обыграли сильного соперника. Рад за ребят. В очередной раз показали характер и то, что для них нет такого [понятия], как опустить руки.

Мне кажется, мы ровно сыграли во всех трех периодах. Пропустили в первом, но воплотили планы во втором и третьем. Играли ровно. Целостная игра получилась.

Естественно, мы каждый раз верим в тех, кто выходит на лед. Есть ребята, которые в запасе остались. Уверен, с этой обоймой мы можем добиваться результатов. Мы пробуем разные сочетания. Сегодня хоккеисты забили отличные голы.

Эта победа нам придаст уверенности. Любая победа ее приносит. Ребята молодцы.

В нескольких играх мы действительно после раннего гола пропускали. Но у нас сегодня было хорошее начало. Чуть недоработали сзади. Призывали спокойно работать по плану.

Нацеливали ребят перед игрой на то, что мы и задумывали до встречи. Все зависит от того, как ты подготовился до матча. Ничего не должно выбивать из колеи. Сегодня ребята на это здорово отреагировали», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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