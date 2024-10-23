Спунер о проблемах «Авангарда»: «Мы очень много пропускаем, почти 3 гола за матч – это непозволительно. Состав серьезно обновился, необходимо время, чтобы появилась сыгранность»
– В чем, на ваш взгляд, сейчас главная проблема «Авангарда»?
– В команде много перемен произошло, обновился состав серьезно. Когда такое происходит, то необходимо время, чтобы появилась сыгранность в звеньях, «химия». Посмотрите на тот же «Нэшвилл» в НХЛ.
Кроме того, мы очень много пропускаем, что нетипично для «Авангарда». Если мы всем коллективом будем строже действовать в обороне, то ситуация исправится, а пропускать почти по три гола в среднем за матч – это непозволительно.
– На хорошем ли уровне сейчас коннект команды с тренерским штабом?
– Когда команда проигрывает, то в целом мало приятного происходит. У тренера неизбежно возникает чувство неопределенности, неясности. Но это бывает, так везде, это часть хоккея. А если придут победы, то сразу уйдут и плохие ощущения, – сказал нападающий «Авангарда» Райан Спунер.
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