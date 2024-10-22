Алексей Терещенко: «У «Авангарда» нет недостатков. Где-то просто надо забивать, но игра нормальная. Нужно терпение, команда строится не за неделю, сезон только начался»

Алексей Терещенко высказался о выступлении «Авангарда» в сезоне-2024/25.

На данный момент клуб занимает 10-е место в таблице Востока.

«Нормально все у «Авангарда». Где-то просто надо забивать, но игра нормальная. У «Авангарда» нет недостатков.

Просто важно, что хочет тренер. Сергей Звягин прошел хорошую школу у нас и в Северной Америке, и сейчас работает нормально. Ушли некоторые ребята. Всему свое время.

Нужно терпение, команда строится не за неделю. Нужно работать. Ткачев еще поправится. Должно все наладиться, сезон же только начался. Дайте им время!» – сказал бывший нападающий «Авангарда » Алексей Терещенко .