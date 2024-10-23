У «Трактора» 4-я победа подряд. Команда Гру лидирует на Востоке
«Трактор» одержал 4-ю подряд победу в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Бенуа Гру обыграла «Авангард» со счетом 4:3.
Это четвертая подряд победа «Трактора» в регулярном чемпионате КХЛ.
Челябинский клуб занимает 1-е место в таблице Восточной конференции, набрав 30 очков в 19 играх.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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