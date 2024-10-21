Ларионов о «Торпедо»: «Вспоминаю русскую пятерку в «Детройте» – хочется такого же в Нижнем, чтобы люди говорили о наших матчах как о ярких спектаклях»

Игорь Ларионов рассказал о том, чего добивается от «Торпедо» на льду.

– Я пошел тренировать только из-за того, что видел: игра [в России] стала более механистической. И для меня как человека, который был частью спектакля на двадцатитысячных аренах в Детройте и Сан-Хосе, было понятно, что пришло время что-то важное поменять. Вытащить из этих ребят, чтобы они не потеряли огонь, который всегда горит внутри хоккеиста, но потихоньку угасал.

Не хочу сказать, что делаю в Нижнем какие-то супердела, тем более не хочу принизить работу предшественников. Просто говорю, что все хотят увидеть игру, которая доставляет удовольствие. И я не исключение. Мне хочется стоять на скамейке, смотреть на лед и думать: «О, нифига себе, а ведь мы так же играли. А эти ребята играют еще лучше».

Вспоминаю, как люди в Детройте ходили на русскую пятерку (Russian Five – так в США и Канаде называли пятерку «Детройт Ред Уингз», полностью составленную из российских игроков: защитников Владимира Константинова и Вячеслава Фетисова , нападающих Сергея Федорова , Игоря Ларионова и Вячеслава Козлова . Russian Five в таком составе существовала с октября 1995-го по июнь 1997-го и принесла Кубок Стэнли – Спортс’‘).

Мы переворачивали представление публики, как можно играть в хоккей. Когда шайба ходит в одно касание, все в движении, на вратаря могут вывалиться два наших защитника – Фетисов и Константинов, а – три нападающих – Федоров, Козлов и Ларионов в этот момент в обороне.

Это меняло сознание людей. Попасть на любую игру «Детройта» было нереально. И хочется, чтобы так было и здесь – в Нижнем. Чтобы люди говорили о наших матчах как о ярких спектаклях.

Мы постепенно это делаем, но нет предела совершенству. Поэтому даже в хороших матчах «Торпедо» все равно вижу много вещей, которые еще не дотягивают до той эстетики, которую хочу видеть как зритель и тренер.

– Вы говорили, что выбрали «Торпедо» в том числе и потому, что хотели работать в команде-андердоге. Почему?

– Это полезно – ты можешь двигаться только вверх. Ниже уже некуда. У меня был такой опыт в карьере игрока – и в Ванкувере, и в Сан-Хосе. Ситуация, когда я пришел в «Торпедо», напомнила опыт НХЛ.

Это подходит и для других сфер жизни. Акции всегда нужно покупать, когда они на дне – потому что есть куда расти. Брать их на пике – плохая идея. Тренер любой команды, выигравшей Кубок Стэнли, понимает, что ему предстоит марафон, в котором ставки максимально высоки, а все будут ждать только повторения успеха.

Но когда ты играешь по 100 игр в состоянии постоянного напряжения и стресса, остается меньше времени на отдых, и ты начинаешь проваливаться.

Поэтому для меня приход в «Торпедо» – начать все с чистого листа. Попасть в команду, где есть глубокие традиции, но в то же время забыли, что такое успех, – рассказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.