Ларионов об упрощении игры «Торпедо»: «Для парашютиков из своей зоны нужно мастерство. Сильный элемент, он помог «Тампе» выиграть Кубок Стэнли»

Игорь Ларионов высказался о возможном упрощении игры «Торпедо».

– Может, стоит перейти на более эффективный и менее эффектный хоккей?

– Есть такое, да, мы об этом говорим. Для того чтобы делать выбросы, парашютики, нужно мастерство. Расскажу вам такой пример: мы даже в «Детройте » тренировали это. Скотти Боумэн просил, чтобы все делали именно такие парашютики из своей зоны, но Русская пятерка этого не делала, потому что мы так не играем, у нас не получается.

Это очень сильный элемент, который в свое время помог «Тампе » выиграть Кубок Стэнли . Естественно, соглашусь с вами, что он работает. Мы будем каким-то образом это применять, потому что на самом деле это сложнейший, но очень эффективный элемент. Сегодня это было.

Может быть, не так часто, потому что мы не хотим играть матч, отсиживаясь в обороне. Зритель пришел смотреть игру, получить колоссальные эмоции, и мы хотим их дать. С другой стороны, в конце дня ты смотришь в протокол – а там ноль очков и счет 3:4 при хорошей игре. Естественно, надо просто найти правильный баланс, для того чтобы уметь играть по счету.

Молодые ребята, которые у нас в команде – тот же Почивалов и пара человек – только начинают приживаться в этой лиге… Даже опытные игроки. Джино Свечников, который, в принципе, должен такие вещи знать. Это берет время, и мы об этом знаем, говорим, показываем. Наверное, будем больше говорить и использовать именно те элементы игры, о которых вы сказали, – сказал главный тренер нижегородцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (3:4).