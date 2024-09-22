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  • Ларионов об упрощении игры «Торпедо»: «Для парашютиков из своей зоны нужно мастерство. Сильный элемент, он помог «Тампе» выиграть Кубок Стэнли»
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Ларионов об упрощении игры «Торпедо»: «Для парашютиков из своей зоны нужно мастерство. Сильный элемент, он помог «Тампе» выиграть Кубок Стэнли»

Игорь Ларионов высказался о возможном упрощении игры «Торпедо».

– Может, стоит перейти на более эффективный и менее эффектный хоккей?

– Есть такое, да, мы об этом говорим. Для того чтобы делать выбросы, парашютики, нужно мастерство. Расскажу вам такой пример: мы даже в «Детройте» тренировали это. Скотти Боумэн просил, чтобы все делали именно такие парашютики из своей зоны, но Русская пятерка этого не делала, потому что мы так не играем, у нас не получается.

Это очень сильный элемент, который в свое время помог «Тампе» выиграть Кубок Стэнли. Естественно, соглашусь с вами, что он работает. Мы будем каким-то образом это применять, потому что на самом деле это сложнейший, но очень эффективный элемент. Сегодня это было.

Может быть, не так часто, потому что мы не хотим играть матч, отсиживаясь в обороне. Зритель пришел смотреть игру, получить колоссальные эмоции, и мы хотим их дать. С другой стороны, в конце дня ты смотришь в протокол – а там ноль очков и счет 3:4 при хорошей игре. Естественно, надо просто найти правильный баланс, для того чтобы уметь играть по счету.

Молодые ребята, которые у нас в команде – тот же Почивалов и пара человек – только начинают приживаться в этой лиге… Даже опытные игроки. Джино Свечников, который, в принципе, должен такие вещи знать. Это берет время, и мы об этом знаем, говорим, показываем. Наверное, будем больше говорить и использовать именно те элементы игры, о которых вы сказали, – сказал главный тренер нижегородцев после матча Фонбет Чемпионата КХЛ со СКА (3:4). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Торпедо»
logoСКА
logoТорпедо
logoТампа-Бэй
logoКубок Стэнли
logoДетройт
logoНХЛ
logoИгорь Ларионов
logoСкотти Боумэн
logoКХЛ
logoЕвгений Свечников
logoДенис Почивалов
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