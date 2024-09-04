Свечников о Ларионове: «Он выигрывал ОИ, Кубки Стэнли, престиж огромный. Вне льда он человечный, открытый, близок с игроками»

Евгений Свечников высказался об отношениях с Игорем Ларионовым

С 27-летним форвардом расторгли контракт в это межсезонье. Позже Свечников подписал соглашение с «Торпедо».

До этого игрок провел 10 лет в НХЛ , выступал за «Детройт» с 2017 по 2021 годы.

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов становился трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Детройта ».

– Вы были задрафтованы «Детройтом», играли в этой команде, сейчас играете за «Торпедо» под руководством легенды «Детройта» – Игоря Ларионова. Есть какой-то трепет от осознания этого факта?

– Во-первых, работать с таким человеком уже приятно от понимания, что работаешь с такой легендой. Даже если не брать в расчет, что нас связывает «Детройт». Он выигрывал Олимпийские игры, Кубки Стэнли, престиж огромный у него.

Играть за его команду только одно удовольствие. И просто вне льда приятно удивлен, какое отношение у него к игрокам, насколько он близок со своими игроками, это важный тренерский фактор. Он человечный, приятно находиться не только на льду под его руководством, но и в жизни общаться.

Наша связь с «Детройтом» – это уже какая-то история, символично. Мы, бывало, видались и в Детройте, катались с Игорем, его сыном, вместе, общались, тренировались летом. Естественно, это разные года и эпохи, когда я играл за «Детройт», и когда играл он. Это уже история.

– Какой тренер Игорь Ларионов?

– Каждый тренер уникален. Игорь Николаевич очень открытый для игроков, держит близкие отношения с ребятами, легко идет на контакт. Он сам первый пойдет на контакт, спросит просто вне хоккея что-то.

Он близок с игроками, а это огромный фактор. Игроки все равно, тем более молодые, переживают по-своему, и когда тренер внушает тебе спокойствие и уверенность, это огромный плюс, – заявил форвард «Торпедо » Евгений Свечников.

Евгений Свечников о жизни в США и Канаде: «Не хватало нашего менталитета, бани, еды, природы русской – она у нас неповторимая. Сравнивать нечего, дома всегда лучше»