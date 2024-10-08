Ларионов об Атанасове: «Беспокоит его состояние. Когда попадаешь в турбулентную зону, начинает трясти, все эти соцсети, популярность. Из-за этого теряется концентрация»
В нынешнем сезоне Атанасов провел за «Торпедо» 12 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.
– Василий Атанасов, очень здорово проведший прошлый сезон, в этом пока находится, так скажем, не в своей тарелке. Почему?
– Это внутренняя командная кухня. Когда команда выигрывает, все игроки в порядке. Когда проигрывает – все переживают. Здесь не вопрос воспитания, а нас немножко беспокоит его состояние. Я с ним много говорил и буду говорить в ближайшие дни, потому что любой игрок проходит сложные времена.
Когда попадаешь в турбулентную зону, когда начинает трясти, все эти социальные сети, популярность и из-за этого теряется концентрация, фокус. После ты где-то попадаешь в яму, в которой не можешь делать те вещи, которые даются тебе легко – это бывает с каждым игроком.
Василий – молодой парень. У нас в великом «Детройте» пропускали матчи такие игроки, как Слава Козлов, Брендан Шенахан, который сейчас является президентом «Торонто Мейпл Лифс». Командная игра прежде всего.
Да, может не получаться, но усилия, язык тела видны. Атанасов – парень неординарный, мы хотим, чтобы он рос. Желание, страсть, неуступчивость, характер – это те качества, которые мы хотим, чтобы Василий проявлял в любой игре, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.
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