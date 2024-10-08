Ларионов об Атанасове: «Беспокоит его состояние. Когда попадаешь в турбулентную зону, начинает трясти, все эти соцсети, популярность. Из-за этого теряется концентрация»

Игорь Ларионов высказался о выступлении Василия Атанасова в сезоне-2024/25.

В нынешнем сезоне Атанасов провел за «Торпедо» 12 матчей, в которых набрал 6 (4+2) очков.

– Василий Атанасов, очень здорово проведший прошлый сезон, в этом пока находится, так скажем, не в своей тарелке. Почему?

– Это внутренняя командная кухня. Когда команда выигрывает, все игроки в порядке. Когда проигрывает – все переживают. Здесь не вопрос воспитания, а нас немножко беспокоит его состояние. Я с ним много говорил и буду говорить в ближайшие дни, потому что любой игрок проходит сложные времена.

Когда попадаешь в турбулентную зону, когда начинает трясти, все эти социальные сети, популярность и из-за этого теряется концентрация, фокус. После ты где-то попадаешь в яму, в которой не можешь делать те вещи, которые даются тебе легко – это бывает с каждым игроком.

Василий – молодой парень. У нас в великом «Детройте » пропускали матчи такие игроки, как Слава Козлов, Брендан Шенахан , который сейчас является президентом «Торонто Мейпл Лифс». Командная игра прежде всего.

Да, может не получаться, но усилия, язык тела видны. Атанасов – парень неординарный, мы хотим, чтобы он рос. Желание, страсть, неуступчивость, характер – это те качества, которые мы хотим, чтобы Василий проявлял в любой игре, – сказал главный тренер «Торпедо » Игорь Ларионов .