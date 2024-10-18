Крикунов о Мичкове: «Дай Бог, чтобы ему попался терпеливый тренер. Молодой талант дает результат через полгода»
Владимир Крикунов надеется, что у Матвея Мичкова в НХЛ терпеливый тренер.
В «Филадельфии» у 19-летнего россиянина 4 (2+2) очка в 4 играх сезона при общей полезности «минус 5».
«Дай Бог, чтоб у него все получилось в НХЛ. Таких ребят надо отпускать, не надо их держать у нас в чемпионате. Но в НХЛ не надо очень рано ехать. Там тоже не все тренеры радуются молодым игрокам.
С молодыми надо работать иначе. Молодой талантливый хоккеист дает результат через полгода, но эти полгода тренеру надо терпеть. Дай Бог, чтобы Мичкову попался терпеливый тренер», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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