Крикунов о Мичкове: «Дай Бог, чтобы ему попался терпеливый тренер. Молодой талант дает результат через полгода»

Владимир Крикунов надеется, что у Матвея Мичкова в НХЛ терпеливый тренер.

В «Филадельфии» у 19-летнего россиянина 4 (2+2) очка в 4 играх сезона при общей полезности «минус 5».

«Дай Бог, чтоб у него все получилось в НХЛ . Таких ребят надо отпускать, не надо их держать у нас в чемпионате. Но в НХЛ не надо очень рано ехать. Там тоже не все тренеры радуются молодым игрокам.

С молодыми надо работать иначе. Молодой талантливый хоккеист дает результат через полгода, но эти полгода тренеру надо терпеть. Дай Бог, чтобы Мичкову попался терпеливый тренер», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.