Владимир Крикунов: «Спартак» стал сильнее, солиднее, мудрее, чем в прошлом сезоне. Характер и воля к победе говорят, что команда взрослеет»

Владимир Крикунов считает, что «Спартак» добился прогресса в этом сезоне.

Команда Алексея Жамнова занимает 2-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 24 очка после 17 матчей.

«Мне кажется, в этом году «Спартак» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Да, где-то лидеры играют не так ярко, как тогда. Зато команда стала солиднее, мудрее. Порой случаются матчи, в которых «Спартаку» приходится отыгрываться, как в двух последних, но в итоге главное – победы одержаны. Как раз этот характер и воля к победе говорят, что команда взрослеет.

А с ошибками, которые допускаются, тренерский штаб как-то разберется. У «Спартака » есть потенциал и характер, чтобы вылезать из сложных ситуаций», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.