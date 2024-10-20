Владимир Крикунов: «Спартак» стал сильнее, солиднее, мудрее, чем в прошлом сезоне. Характер и воля к победе говорят, что команда взрослеет»
Владимир Крикунов считает, что «Спартак» добился прогресса в этом сезоне.
Команда Алексея Жамнова занимает 2-е место в таблице Западной конференции Фонбет Чемпионата КХЛ, набрав 24 очка после 17 матчей.
«Мне кажется, в этом году «Спартак» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Да, где-то лидеры играют не так ярко, как тогда. Зато команда стала солиднее, мудрее. Порой случаются матчи, в которых «Спартаку» приходится отыгрываться, как в двух последних, но в итоге главное – победы одержаны. Как раз этот характер и воля к победе говорят, что команда взрослеет.
А с ошибками, которые допускаются, тренерский штаб как-то разберется. У «Спартака» есть потенциал и характер, чтобы вылезать из сложных ситуаций», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «ВсеПроСпорт»
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