Владимир Крикунов: «Для канадцев есть один главный соперник – СССР, а теперь Россия. Как с 1972-го пошло, так и остается. Если выйти с предложением повторить, они его примут»

Владимир Крикунов заявил, что Россия – главный соперник Канады в хоккее.

Ранее Борис Михайлов заявил , что возрождение матчей между двумя сборными вполне реально.

«Для канадцев всегда есть только один главный соперник – советская, а теперь российская команда. Как с 1972 года это пошло, так и остается по сей день. Самый большой интерес вызывают именно такие матчи.

Если удастся повторить, это будет праздник. Не сомневаюсь, что это возможно даже в нынешних реалиях. НХЛ – независимая лига, там всем все равно на политическую обстановку.

Уверен, если выйти на них с подобным предложением, они его примут», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов .