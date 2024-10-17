Владимир Крикунов: «Для канадцев есть один главный соперник – СССР, а теперь Россия. Как с 1972-го пошло, так и остается. Если выйти с предложением повторить, они его примут»
Владимир Крикунов заявил, что Россия – главный соперник Канады в хоккее.
Ранее Борис Михайлов заявил, что возрождение матчей между двумя сборными вполне реально.
«Для канадцев всегда есть только один главный соперник – советская, а теперь российская команда. Как с 1972 года это пошло, так и остается по сей день. Самый большой интерес вызывают именно такие матчи.
Если удастся повторить, это будет праздник. Не сомневаюсь, что это возможно даже в нынешних реалиях. НХЛ – независимая лига, там всем все равно на политическую обстановку.
Уверен, если выйти на них с подобным предложением, они его примут», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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