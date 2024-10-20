«Никишин уступает Деанджело только в опыте. Александр – лучший защитник КХЛ и будет одним из лучших в НХЛ». Щитов об игроке СКА
Никита Щитов поделился мнением о перспективах Александра Никишина.
«Если Никишин и уступает Деанджело в чем-то, то только в опыте. У Энтони опыт в Национальной хоккейной лиге за плечами. Александр еще молод, но уже лучший защитник в КХЛ. Уверен, он будет и одним из лучших в НХЛ, когда туда уедет. Поэтому они и играют в паре.
Никишин у него учится. Видно, как Деанджело уверенно контролирует шайбу даже в тяжелых ситуациях. Но Никишин в этом плане ничем не уступает. Он габаритнее, мощнее, поэтому, когда он наберет форму, будет еще лучше него», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости