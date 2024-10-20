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  • «Никишин уступает Деанджело только в опыте. Александр – лучший защитник КХЛ и будет одним из лучших в НХЛ». Щитов об игроке СКА
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«Никишин уступает Деанджело только в опыте. Александр – лучший защитник КХЛ и будет одним из лучших в НХЛ». Щитов об игроке СКА

Никита Щитов поделился мнением о перспективах Александра Никишина.

«Если Никишин и уступает Деанджело в чем-то, то только в опыте. У Энтони опыт в Национальной хоккейной лиге за плечами. Александр еще молод, но уже лучший защитник в КХЛ. Уверен, он будет и одним из лучших в НХЛ, когда туда уедет. Поэтому они и играют в паре.

Никишин у него учится. Видно, как Деанджело уверенно контролирует шайбу даже в тяжелых ситуациях. Но Никишин в этом плане ничем не уступает. Он габаритнее, мощнее, поэтому, когда он наберет форму, будет еще лучше него», – сказал экс-игрок клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Никита Щитов.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoСКА
logoНикита Щитов
logoКХЛ
logoЭнтони Деанджело
logoАлександр Никишин
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