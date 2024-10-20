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Агент Пилко о ситуации с Криштофом: «Хоккей – национальная гордость России, его нельзя ставить под удар. Вероятна атака на целостность всего спорта в стране»

Агент Алеша Пилко прокомментировал ситуацию с Михалом Криштофом.

Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки. 

– Вы одним из первых отреагировали на ситуацию с самовольным отъездом словацкого нападающего Михала Криштофа из «Сочи» в швейцарский «Лангнау». Что заставило?

– Меня удивило молчание больших людей, связанных с российским хоккеем. Складывается серьезная ситуация, которая может привести к проблемам для лиги и ее клубов. Потенциально вероятна атака не только на целостность российского хоккея, но и на целостность всего спорта в стране. Мне это очевидно.

Хоккей – национальная гордость России. Его нельзя ставить под удар. Хотя я работаю и в Европе, именно КХЛ помогла мне добиться признания в моей сфере. Сейчас живу в Москве и хочу каждый день видеть в России хоккей высокого уровня. Когда в феврале 2022-го года началась СВО, я сделал все, чтобы сохранить своих игроков в КХЛ как минимум до конца сезона. Это было очень сложно.

Это мне сложно понять. Почему я думаю о том, как защитить интересы КХЛ, а российские журналисты – нет, видя во мне какого-то врага? Наверное, им выгоднее сотрудничать с одним американским агентом, который заинтересован только в быстром отъезде молодых российских игроков в Северную Америку, – сказал Пилко

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
чемпионат Швейцарии
logoКХЛ
logoЛангнау
logoСочи
logoМихал Криштоф
logoСпорт-Экспресс
Алеша Пилко
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