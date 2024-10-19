Назаров о Криштофе: «Убежал не Гретцки и не Ягр, а человек, чью фамилию без справочника не выговоришь. Какой-то непонятный персонаж»

Андрей Назаров оценил переход Михала Криштофа из КХЛ в Швейцарию.

Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи ».

Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

«Уехавший легионер – это звонок для лиги, но, с другой стороны, не стоит обращать на это какое-то огромное внимание.

Один убежал, трое прибежали – это нормы нынешних реалий.

Убежал не Уэйн Гретцки и не Яромир Ягр, а человек, чью фамилию без справочника не выговоришь.

Какой-то непонятный персонаж. О нем давно пора забыть», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.