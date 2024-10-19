Плющев о Криштофе: «Когда КХЛ заявила о независимости от ИИХФ, говорил, что будут проблемы. Сами себе создали опасный прецедент, открыли ящик Пандоры»

Владимир Плющев высказался о ситуации с соглашением Михала Криштофа.

Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау ». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи ». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

«Когда КХЛ заявила о своей автономности и независимости от ИИХФ, я сразу сказал, что это может обернуться проблемами. После возвращения на международную арену может возникнуть ситуация, при которой игроков КХЛ попросту не будут допускать на чемпионаты мира.

А сейчас мы видим первую ласточку. ИИХФ сказала сразу, что не имеет к этому отношения – мол, к нам не обращайтесь, решайте там сами. А ФХР тут сделать ничего не сможет. В итоге получился опасный прецедент.

Безусловно, такие истории будут повторяться. Условный игрок подвергается у себя в клубе давлению по спортивным причинам и попросту собирает вещи и уезжает. Получается, сами себе создали прецедент, открыли ящик Пандоры», – сказал заслуженный тренер России.