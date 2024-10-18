Зубов о 4:0 с «Куньлунем»: «У «Сочи» были проблемы, долго раскачивались в прошлых играх. Сегодня ребята вышли настроенными. По ситуации с Криштофом добавить нечего»
– Неплохой результат. Мы постарались начать игру, как и договаривались. Ребята вышли настроенные, у нас были проблемы в предыдущих играх, где мы не играли 60 минут, очень долго раскачивались.
Сегодня забили правильные голы в первом периоде, во втором и третьем сбавили обороты, а соперник немножко прибавил. Серега Иванов держал нас в игре, мы ему благодарны. Всех болельщиков «Сочи» с победой!
– В прошлом матче с «Локомотивом» была хорошая, плотная игра. Проиграли с минимальным счетом. Что вы сказали сегодня ребятам перед игрой, как удалось ее так здорово перестроить?
– Мы попросили ребят играть с самого начала. У нас первые три игры было 0:5 в первых периодах. Поэтому ребята выполнили установку, хороший старт для нас.
– Не считаете, что проигранные первые периоды в прошлых играх связаны с тем, что домашний лед расслабляет? На выезде как-то проще?
– У нас в Сочи немного теплее и лед вязкий. Наверное, так.
– Первый период все определил? Или есть еще какой-то ключевой момент?
– Во втором было пару сэйвов от нашего вратаря в большинстве. Расхлябанно немного сыграли. В третьем были хорошие сэйвы. Должны были забивать и увеличивать преимущество.
– Ведется ли поиск игрока на позицию Михала Криштофа? Или будете поднимать своих игроков? Сегодня молодежь, которая в ротации, очень здорово проявила себя. Означает ли это, что вы больше начнете доверять молодым, давать больше времени?
– Не такая уж это и молодежь. Ребята успели поиграть в КХЛ. Молодежь, которая находится в ротации, работает усиленно. Уделяем время нашему тренировочному процессу. По ситуации с Криштофом добавить нечего, был пресс-релиз клуба, – сказал главный тренер «Сочи» Сергей Зубов.
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