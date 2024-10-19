Рябыкин о Криштофе: «Легионерский вопрос становится еще более тонким. Остаюсь сторонником пяти иностранцев, они помогают держать уровень КХЛ»
– История в «Сочи», откуда при действующем контракте убежал в швейцарскую лигу словацкий форвард Криштоф, – из астанинской оперы?
– Тут неприятный момент в том, что со словаками из многих европейских стран у нас более-менее нормальные отношения.
Но процедент создан – легионер при действующем контракте уезжает из КХЛ, и мы ничего не можем поделать.
Изначально было понятно, что, отвязываясь от ИИХФ, мы многим в контрактных моментах рискуем. Здесь надо взвешивать все плюсы и минусы.
Чем сильнее будет наша лига, тем больше будет плюсов в будущем. Но пока так, как есть – словак спокойно уехал.
– Вам понятна мотивация Криштофа?
– Наверное, она понятна только тем, кто работает в «Сочи». Тренер имеет полное право посадить игрока в запас. Если игрок обижается и совершает демаршы, то это непрофессиональный подход.
– Какой вывод можно сделать из сочинской и астанинской историй?
– Теперь легионерский вопрос становится еще более тонким. Мало того, что на рынке мало иностранцев, которые готовы ехать в КХЛ, так теперь будет угроза в любой момент их потерять.
Теперь надо будет сто раз взвесить – и только потом принять решение по легионеру.
– Получается, время заставляет нас вновь ужесточить лимит на легионеров – с пяти до трех?
– Спорный вопрос. Остаюсь сторонником пяти легионеров, пусть даже при нынешнем рынке их крайне тяжело найти.
Но в любом случае они помогают держать уровень нашей лиги, – сказал бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин.
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