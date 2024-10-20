Агент Пилко о ситуации с Криштофом: «С ИИХФ надо налаживать общение, а не враждовать с ней. В конфликте нет смысла»
Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.
– Теперь КХЛ должна воевать с ИИХФ?
– Нет, ИИХФ все сделала по регламенту и к ней нет вопросов. Дело Криштофа - частная и небольшая история одного клуба и одного игрока, которые почему-то не смогли нормально договориться о расставании. Но у нее могут быть последствия. Сейчас произведен только предупредительный выстрел в воздух. Будем медлить - последует контрольный в голову.
– Что тогда делать?
– Я уже сказал, что надо налаживать общение с ИИХФ, а не враждовать с ней. В конфликте нет никакого смысла.
– Но у «Сочи» же была на руках трансферная карта игрока?
– Возможно, что срок ее действия один год. Продлить карту - не проблема. Это обошлось бы в скромную сумму. Зато позволило спокойно решать самые сложные вопросы в юридическом поле. Видимо, «Сочи» не продлил трансферную карту Криштофа. Сейчас у клуба возможности бороться за свои интересы в юридическом плане нет.
– А если «Сочи» своевременно продлил действие карты?
– Значит клуб может спокойно идти в суд и доказать свою правоту. Закон будет на его стороне.
– Получается, при каждом трансфере из-за границы надо по-прежнему оплачивать карту и проблемы решатся?
– Это шаг в правильном направлении для всех сторон. КХЛ вышла из-под юрисдикции ИИХФ, но не вижу ничего страшного, если клубам придется немного платить за трансферную карту, как они всегда делали. Всех это должно устроить. Никто в Европе не будет добровольно отказываться от денег. КХЛ же таким образом обезопасит себя от возможных последствий, – сказал Пилко.
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