Агент Пилко о ситуации с Криштофом: «С ИИХФ надо налаживать общение, а не враждовать с ней. В конфликте нет смысла»

Агент Алеша Пилко высказался о переходе Михала Криштофа из КХЛ в Швейцарию.

Словацкий нападающий подписал контракт с «Лангнау». При этом у хоккеиста действует соглашение с «Сочи ». Ранее в команде Фонбет Чемпионата КХЛ заявили, что нападающий самовольно покинул расположение клуба после тренировки.

– Теперь КХЛ должна воевать с ИИХФ?

– Нет, ИИХФ все сделала по регламенту и к ней нет вопросов. Дело Криштофа - частная и небольшая история одного клуба и одного игрока, которые почему-то не смогли нормально договориться о расставании. Но у нее могут быть последствия. Сейчас произведен только предупредительный выстрел в воздух. Будем медлить - последует контрольный в голову.

– Что тогда делать?

– Я уже сказал, что надо налаживать общение с ИИХФ, а не враждовать с ней. В конфликте нет никакого смысла.

– Но у «Сочи» же была на руках трансферная карта игрока?

– Возможно, что срок ее действия один год. Продлить карту - не проблема. Это обошлось бы в скромную сумму. Зато позволило спокойно решать самые сложные вопросы в юридическом поле. Видимо, «Сочи» не продлил трансферную карту Криштофа. Сейчас у клуба возможности бороться за свои интересы в юридическом плане нет.

– А если «Сочи» своевременно продлил действие карты?

– Значит клуб может спокойно идти в суд и доказать свою правоту. Закон будет на его стороне.

– Получается, при каждом трансфере из-за границы надо по-прежнему оплачивать карту и проблемы решатся?

– Это шаг в правильном направлении для всех сторон. КХЛ вышла из-под юрисдикции ИИХФ, но не вижу ничего страшного, если клубам придется немного платить за трансферную карту, как они всегда делали. Всех это должно устроить. Никто в Европе не будет добровольно отказываться от денег. КХЛ же таким образом обезопасит себя от возможных последствий, – сказал Пилко .