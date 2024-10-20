Плющев о первой шайбе Овечкина в сезоне: «Саша – командный игрок, мастер. Будет дальше делать свою работу на площадке»
Владимир Плющев прокомментировал первую шайбу Александра Овечкина в сезоне НХЛ.
Напомним, форвард «Вашингтона» отличился в матче с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ). Эта шайба стала для Овечкина 854-й в НХЛ. До рекорда Уэйна Гретцки 39-летнему форварду осталось 40 шайб.
«Овечкин – командный игрок, мастер высокого класса. Поэтому любой гол и любая шайба для любого игрока, как правило, стимулирует. Но Саша достаточно опытный, он ее воспримет как должное и будет просто делать свою работу на площадке», – сказал бывший главный тренер сборной России.
Опубликовано: Sports
Источник: LiveResult.ru
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