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Терещенко о первом голе Овечкина в сезоне НХЛ: «Он делает свою работу. Александр просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все»

Алексей Терещенко высказался о первом в сезоне НХЛ голе Александра Овечкина.

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:5. Овечкин отметился шайбой впервые в этом сезоне.

«Он просто делает свою работу. Думаю, эта шайба никак не повлияет на его настрой, потому что он знает, что ему нужно. Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все», – сказал трехкратный чемпион мира.

Напомним, до рекорда Уэйна Гретцки российскому хоккеисту остается 40 шайб.

Опубликовано: Sports
Источник: LiveResult.ru
logoВашингтон
logoАлексей Терещенко
logoАлександр Овечкин
logoУэйн Гретцки
logoНХЛ
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