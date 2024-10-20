Терещенко о первом голе Овечкина в сезоне НХЛ: «Он делает свою работу. Александр просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все»
Алексей Терещенко высказался о первом в сезоне НХЛ голе Александра Овечкина.
«Вашингтон» в овертайме обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:5. Овечкин отметился шайбой впервые в этом сезоне.
«Он просто делает свою работу. Думаю, эта шайба никак не повлияет на его настрой, потому что он знает, что ему нужно. Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все», – сказал трехкратный чемпион мира.
Напомним, до рекорда Уэйна Гретцки российскому хоккеисту остается 40 шайб.
Опубликовано: Sports
Источник: LiveResult.ru
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости