Терещенко о первом голе Овечкина в сезоне НХЛ: «Он делает свою работу. Александр просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все»

Алексей Терещенко высказался о первом в сезоне НХЛ голе Александра Овечкина.

«Вашингтон » в овертайме обыграл «Нью-Джерси» со счетом 6:5. Овечкин отметился шайбой впервые в этом сезоне.

«Он просто делает свою работу. Думаю, эта шайба никак не повлияет на его настрой, потому что он знает, что ему нужно. Он просто приближается к рекорду Гретцки, вот и все», – сказал трехкратный чемпион мира.

Напомним, до рекорда Уэйна Гретцки российскому хоккеисту остается 40 шайб.