Овечкин доволен атакой «Вашингтона»: «Мы хорошо двигаем шайбу, мало ошибаемся, бросаем»

Александр Овечкин доволен атакой «Вашингтона» в стартовых матчах НХЛ.

Форвард «Вашингтона » ранее отметился голом в матче с «Нью-Джерси » (6:5 ОТ).

«Мы хорошо контролируем шайбу, не совершаем много ошибок, генерируем броски по воротам и хорошо перемещаем шайбу в зоне атаки», – добавил Овечкин .