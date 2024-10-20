Овечкин доволен атакой «Вашингтона»: «Мы хорошо двигаем шайбу, мало ошибаемся, бросаем»
Александр Овечкин доволен атакой «Вашингтона» в стартовых матчах НХЛ.
Форвард «Вашингтона» ранее отметился голом в матче с «Нью-Джерси» (6:5 ОТ).
«Мы хорошо контролируем шайбу, не совершаем много ошибок, генерируем броски по воротам и хорошо перемещаем шайбу в зоне атаки», – добавил Овечкин.
Опубликовано: Sports
Источник: The Hockey News
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