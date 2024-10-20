Овечкин о голевой серии Уилсона: «Самый горячий парень в НХЛ»

Александр Овечкин отреагировал на голевую серию Тома Уилсона.

Том Уилсон забил в 4-м подряд матче со старта сезона и повторил рекорд «Вашингтона». В активе 30-летнего нападающего стало 6 (5+1) очков в 4 играх в текущем сезоне.

«Он получает вознаграждение за то, что делает. Том – самый горячий парень в НХЛ, так что я рад за него», – сказал капитан «Вашингтона».