Летунов про 2:3 с «Динамо»: «Удивился, что они играли в откат. Стояли в средней зоне и даже не пытались прессинговать»
Максим Летунов удивился, что «Динамо» играло в откат.
В субботу «Торпедо» дома в Фонбет Чемпионате КХЛ в серии буллитов уступило московскому «Динамо» – 2:3.
– Просто не забили в буллитной серии, но играли хорошо, боролись. Все было ровно, но немножко не повезло.
– В этом сезоне «Торпедо» стало немного стабильнее. С чем это связано?
– Каждый играет на команду, нашли новые тройки и сочетания. Давно не меняем. Ну и на кураже играем.
– «Динамо» чем‑то удивило?
– Не знаю, набирают они или нет, но борьбу навязали. Удивился, что они играли в откат. Стояли в средней зоне и даже не пытались прессинговать. Вот это правда удивило, – сказал форвард «Торпедо».
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости