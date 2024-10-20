Летунов про 2:3 с «Динамо»: «Удивился, что они играли в откат. Стояли в средней зоне и даже не пытались прессинговать»

Максим Летунов удивился, что «Динамо» играло в откат.

В субботу «Торпедо» дома в Фонбет Чемпионате КХЛ в серии буллитов уступило московскому «Динамо» – 2:3.

– Просто не забили в буллитной серии, но играли хорошо, боролись. Все было ровно, но немножко не повезло.

– В этом сезоне «Торпедо» стало немного стабильнее. С чем это связано?

– Каждый играет на команду, нашли новые тройки и сочетания. Давно не меняем. Ну и на кураже играем.

– «Динамо» чем‑то удивило?

– Не знаю, набирают они или нет, но борьбу навязали. Удивился, что они играли в откат. Стояли в средней зоне и даже не пытались прессинговать. Вот это правда удивило, – сказал форвард «Торпедо».