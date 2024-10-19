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Ларионов об уходе зрителей с буллитов в игре с «Динамо»: «Торопились на ужин или на матч «Манчестера», может быть»

Игорь Ларионов высказался об уходе зрителей с серии буллитов в игре с «Динамо».

«Торпедо» в домашнем матче проиграло московскому «Динамо» (2:3 Б).

– Что сказать, соперника с победой. Нашей команде спасибо за те усилия, которые были проявлены. Могло быть 1:3, а стало 2:2.

Мы довольны игрой. Наиграли на очко, но могли и на два, а могли и на ноль. Готовимся к выездным матчам, есть пару дней прийти в себя.

– Долго решались, брать ли просмотр [на отмену гола]?

– Шумная арена, связь по вайфаю не до конца доходит. Ждали решение сверху от наших людей, которые делают фантастическую работу.

Мы долго думали, но когда получили сигнал сверху, что есть смысл, – сказали арбитрам. Нас предупредили, что может быть двойное удаление, впервые такое слышу, но ладно. Отменили гол, это нам помогло встряхнуться и взять игру в свои руки.

– Буллиты проиграли вчистую, не кажется так?

– Это всегда лотерея. Мы поставили тех людей, которые могут забить. Увы, отдадим должное вратарю соперника, он помог им победить по буллитам.

Сегодня никто не ушел, только когда уже были буллиты. Может, на ужин спешили. Может быть, торопились на матч «Манчестера», они же сегодня играли.

– Никита Шавин сейчас в команде выполняет роль золотой замены.

– Это серьезная ниша, он с ней справляется хорошо. Ему есть в чем добавить, мы говорим с ним. Парень терпеливый, никогда не жалуется. Понимаем, что сезон длинный, могут быть разные вещи, а он всегда готов выйти и помочь нам.

– Завтра день отца, показывали детей хоккеистов, ваших дочерей.

– Мне ребята подсказали, что там показали. В игре обычно фокус на льду. Но хочу сказать приятные слова тем людям, кто воспитывает детей. Матери воспитывают, но отцы тоже должны быть признаны, – сказал главный тренер хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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