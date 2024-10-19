«Динамо» выиграло 4 из 5 последних матчей

«Динамо» обыграло «Торпедо» (3:2 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

Это 4-я победа команды тренера Алексея Кудашова в 5 последних играх.

На данный момент «Динамо » занимает 8-е место в таблице Запада, набрав 19 очков в 17 играх.

В следующем матче, 21 октября, команда сыграет с «Локомотивом».