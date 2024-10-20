Мэттьюс о Шестеркине: «Торонто» сделал достаточно, чтобы забить, но, возможно, недостаточно против их вратаря. Он один из лучших в лиге»

Остон Мэттьюс высоко отозвался об Игоре Шестеркине.

Вратарь «Рейнджерс » отразил 34 из 35 бросков в матче с «Торонто» (4:1) и одержал свою 3-ю победу в 4 играх.

«Сделали достаточно, чтобы забить, но, возможно, недостаточно против их вратаря. Он один из лучших в лиге, поэтому нужно убедиться, что перед ним есть ребята, и создать немного больше хаоса.

Мне показалось, что он слишком много видел. Думаю, мы сделали много хороших вещей, более чем достаточно, чтобы держаться на протяжении всей игры, но, очевидно, пара неудач в начале...» – сказал форвард «Торонто ».