Мэттьюс о Шестеркине: «Торонто» сделал достаточно, чтобы забить, но, возможно, недостаточно против их вратаря. Он один из лучших в лиге»
Остон Мэттьюс высоко отозвался об Игоре Шестеркине.
Вратарь «Рейнджерс» отразил 34 из 35 бросков в матче с «Торонто» (4:1) и одержал свою 3-ю победу в 4 играх.
«Сделали достаточно, чтобы забить, но, возможно, недостаточно против их вратаря. Он один из лучших в лиге, поэтому нужно убедиться, что перед ним есть ребята, и создать немного больше хаоса.
Мне показалось, что он слишком много видел. Думаю, мы сделали много хороших вещей, более чем достаточно, чтобы держаться на протяжении всей игры, но, очевидно, пара неудач в начале...» – сказал форвард «Торонто».
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