Ланкинен с шатаутом, Том Уилсон с 2+1 и Шестеркин с 34 сэйвами в игре с «Торонто» – звезды дня в НХЛ
Кевин Ланкинен, Том Уилсон и Игорь Шестеркин – звезды дня в НХЛ.
Лига подвела итоги очередного игрового дня.
Третья звезда – вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин, отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Торонто» (4:1).
Вторая звезда – форвард «Вашингтона» Том Уилсон, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Миннесотой» (6:5 ОТ). Он повторил рекорд клуба по продолжительности голевой серии со старта сезона (4 игры).
Первая звезда – вратарь «Ванкувера» Кевин Ланкинен, сыгравший на ноль против «Филадельфии» (3:0) при 26 отраженных бросках.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости