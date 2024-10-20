Ланкинен с шатаутом, Том Уилсон с 2+1 и Шестеркин с 34 сэйвами в игре с «Торонто» – звезды дня в НХЛ

Кевин Ланкинен, Том Уилсон и Игорь Шестеркин – звезды дня в НХЛ.

Лига подвела итоги очередного игрового дня.

Третья звезда – вратарь «Рейнджерс » Игорь Шестеркин , отразивший 34 из 35 бросков в матче с «Торонто» (4:1).

Вторая звезда – форвард «Вашингтона » Том Уилсон , набравший 3 (2+1) очка в матче с «Миннесотой» (6:5 ОТ). Он повторил рекорд клуба по продолжительности голевой серии со старта сезона (4 игры).

Первая звезда – вратарь «Ванкувера » Кевин Ланкинен , сыгравший на ноль против «Филадельфии» (3:0) при 26 отраженных бросках.