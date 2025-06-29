Генменеджер «Вашингтона» об Алексееве: «Для него важно получить возможность играть в НХЛ, будь то с нами или с кем-то еще. Постараемся помочь»

Генменеджер «Вашингтона» высказался о будущем Александра Алексеева.

В сезоне-2024/25 Алексеев провел 8 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и еще 10 – в розыгрыше Кубка Стэнли. 1 июля защитник станет ограниченно свободным агентом с правом на арбитраж.

«Он молодой парень, который не смог провести много игр в этом сезоне. Я думаю, для него важно получить возможность выступать на уровне НХЛ, будь то с нами или с кем-то еще.

Поэтому мы постараемся помочь ему настолько, насколько сможем, чтобы предоставить ему наилучшую возможность сыграть в НХЛ в следующем году», – сказал генеральный менеджер «Вашингтона» Крис Патрик.

Патрик не стал отвечать на вопрос о том, планирует ли команда делать квалификационное предложение Алексееву.

«Я расскажу об этом в нужное время», – сказал генменеджер.

Если «Вашингтон» решит не делать квалификационное предложение, Алексеев станет неограниченно свободным агентом 1 июля.

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