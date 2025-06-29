«Анахайм» продлил контракт с Хуссо на 2 года. Кэпхит – 2,2 млн долларов

Вратарь Вилле Хуссо подписал новый контракт с «Анахаймом».

Срок соглашения рассчитан на 2 года.

По данным инсайдера Криса Джонстона, зарплата игрока составит 2,2 млн долларов в год в среднем.

В минувшем сезоне Вилле Хуссо провел 13 игр в регулярном чемпионате за «Детройт» и «Анахайм », отражая в среднем 89% бросков при коэффициенте надежности 3,47 (92,5% при КН 2,99 в 4 играх за «Дакс»).