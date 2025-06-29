«Анахайм» продлил контракт с Хуссо на 2 года. Кэпхит – 2,2 млн долларов
Вратарь Вилле Хуссо подписал новый контракт с «Анахаймом».
Срок соглашения рассчитан на 2 года.
По данным инсайдера Криса Джонстона, зарплата игрока составит 2,2 млн долларов в год в среднем.
В минувшем сезоне Вилле Хуссо провел 13 игр в регулярном чемпионате за «Детройт» и «Анахайм», отражая в среднем 89% бросков при коэффициенте надежности 3,47 (92,5% при КН 2,99 в 4 играх за «Дакс»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Анахайма»
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