Фетисов об Исинбаевой: «Она бросила Россию, которая дала ей возможность стать олимпийской чемпионкой. Теперь пусть расплачивается. Общество к легендам просто так плохо не относится»

Вячеслав Фетисов высказался о долгах Елены Исинбаевой в России.

Ранее стало известно, что двукратной олимпийской чемпионке по прыжкам с шестом заблокировали банковские счета в России из-за неуплаты налогов на сумму 818 тысяч рублей.

«Она взрослый человек – пускай сама отвечает за свое финансовое состояние. У нас есть люди, которым действительно нужна помощь.

Общество к легендам просто так плохо не относится. Она сама себя так повела, не то сделала.

У меня изменилось к ней отношение, когда она бросила Россию - страну, которая дала ей все возможности стать олимпийской чемпионкой. Никто ее никуда не выгонял – она сама приняла решение. Теперь пусть расплачивается», – заявил двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов .

Елене Исинбаевой заблокировали банковские счета в России из-за долга в 818 тысяч рублей перед ФНС (РБК)