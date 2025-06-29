Дементьев о выборе Андреянова в 1-м раунде: «Очередное признание нашей вратарской школы. Но драфт не гарантирует хорошую жизнь. 14% игроков, выбранных в 1-м раунде, не играют в НХЛ»
18-летний голкипер системы ЦСКА стал первым россиянином, выбранным на драфте НХЛ-2025. «Коламбус» взял его в первом раунде под 20-м общим номером.
«Очень приятно, что россиянин был выбран в первом раунде. Очередное признание нашей вратарской школы.
Но драфт – это обычное мероприятие, совершенно рабочий процесс. Драфт по факту не помогает играть в хоккей. 14% игроков, задрафтованных в первом раунде, не играют в НХЛ, даже нет и десяти матчей.
Об этом нельзя забывать, драфт не гарантирует людям хорошую жизнь. Мы имеем массу примеров игроков, которые никогда не были задрафтованы, но имеют великолепную карьеру в НХЛ и являются членами Зала хоккейной славы», – сказал хоккейный агент Алексей Дементьев.
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