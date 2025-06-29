Юрий Новиков: «Вратарей необходимо выводить из-под потолка зарплат. Василевский и Бобровский получают заниженные деньги, они вносят огромный вклад в успехи команд»
Юрий Новиков предложил вывести вратарей из-под потолка зарплат НХЛ.
«Я уже говорил об этом и продолжаю настаивать на том, что вратарей необходимо выводить из-под потолка зарплат.
На мой взгляд, Василевский и Бобровский получают заниженные деньги. Но они являются лидерами своих команд.
Эти ребята вносят огромный вклад в их успехи. Их игра – целое социальное явление для болельщиков», – сказал заслуженный тренер России Юрий Новиков.
Андрей Василевский зарабатывает 9,5 млн долларов в год, Сергей Бобровский – 10 млн долларов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
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