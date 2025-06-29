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Жиру продлил контракт с «Оттавой» на год. Оклад – 2 млн долларов, он может получить еще 2,75 млн в качестве бонусов

Нападающий Клод Жиру подписал новый контракт с «Оттавой».

Срок соглашения рассчитан на один год. Базовый оклад составит 2 млн долларов.

Он также может получить 2,75 млн долларов в качестве бонусов.

В минувшем сезоне 37-летний Клод Жиру провел 81 матч в регулярном чемпионате и набрал 50 (15+35) очков. В плей-офф на его счету 5 (1+4) баллов за 6 игр.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Оттавы»
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