Владимир Плющев: «Уход «Витязя» – удар по имиджу российского хоккея. Это команда из московской области, им что, не нужен хоккей? Возможно, КХЛ должна была каким-то образом помочь»

Владимир Плющев высказался об уходе «Витязя» из КХЛ.

«То, что «Витязь», команда, имеющая такую историю, уходит из КХЛ , это печально. Думаю, проблемы в клубе накапливались не один год. Не бывает такого, чтобы команда так резко рухнула.

Люди, которые руководили клубом, должны были предвидеть эту ситуацию и искать какие-то возможности. Возможно, и лига должна была каким-то образом помочь. КХЛ должна поддерживать свои клубы.

«Витязь» – это команда из московской области. Тут тоже вопросы. Что, московской области не нужен хоккей? Так что тут букет проблем. Там не доработали, здесь не захотели обращать внимание. В итоге под лежачий камень вода не течет.

Жаль игроков, которые остались без контрактов. Уход «Витязя » если не смертельная трагедия, то удар по имиджу российского хоккея», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.